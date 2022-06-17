Росіяни тримають у Чорному морі кораблі-носії 16 крилатих ракет - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. На сьогодні у готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два російських військових кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу “Калібр”, їх можливий сумарний залп становить до 16 ракет. Про це на брифінгу в п'ятницю сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
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"Станом на сьогодні у готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два російських військових кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Як повідомляє наша розвідка, можливий сумарний ракетний залп може становити до 16 ракет", - сказав Мотузяник.
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З його слів, агресор надалі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.
Нагадаємо
Сьогодні Військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару по буксиру чорноморського флоту рф "Василій Бех", який віз російських військових до острова Зміїний та мав на борту ЗРК "ТОР".