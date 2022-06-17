Россияне держат в Черном море корабли-носители 16 крылатых ракет - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. На сегодняшний день в готовности к возможному применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два российских военных корабля, несущих крылатые ракеты морского базирования типа “Калибр”, их возможный суммарный залп составляет до 16 ракет. Об этом на брифинге в пятницу сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
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"По состоянию на сегодняшний день в готовности к возможному применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два российских военных корабля, несущих крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр". Как сообщает наша разведка, возможный суммарный ракетный залп может составлять до 16 ракет" , - сказал Мотузяник.
Детали
По его словам, агрессор и дальше блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.
Напомним
Сегодня Военно-морские силы ВСУ нанесли ракетный удар по буксиру черноморского флота рф "Василий Бех", который вез российских военных к острову Змеиный и имел на борту ЗРК "ТОР".