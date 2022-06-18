В акваторії Чорного та Азовського морів помітили перебазування катерів та кораблів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Відзначається перебазування корабельно-катерного складу чорноморського флоту в акваторії Чорного та Азовського. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"В акваторії Чорного та Азовського морів відзначається перебазування корабельно-катерного складу чорноморського флоту", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Російські окупанти у Чорному морі мають у готовності до застосування ️20 крилатих ракет типу “Калібр”.