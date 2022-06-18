В акваторії Чорного та Азовського морів помітили перебазування катерів та кораблів рф

Цитата

"В акваторії Чорного та Азовського морів відзначається перебазування корабельно-катерного складу чорноморського флоту", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Російські окупанти у Чорному морі мають у готовності до застосування ️20 крилатих ракет типу “Калібр”.