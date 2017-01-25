В Афинах активисты выступили против политики греческого правительства по охране здоровья
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Десятки протестующих выступили против политики здравоохранения греческого правительства, во главе которого лидер левой партии СИРИЗА Алексис Ципрас, передает УНН со ссылкой на Ruptly.
Демонстрантов, представляющих Национальную Всегреческое федерацию общественных врачей, остановила полиция, когда они пытались проникнуть в официальную резиденцию премьер-министра Греции в Афинах.
"Сегодня мы закрываем два года правительства СИРИЗА. Два года ложных обязательств и объявлений для общественного здравоохранения", - произнес один из участников акции, президент Национальной Всегреческой федерации общественных врачей Михалис Гианнакос.
Как сообщал УНН, суд Греции не принял решение об экстрадиции турецких военных.