В Афінах активісти виступили проти політики грецького уряду щодо охорони здоров’я

Демонстрантів, які представляють Національну всегрецьку федерацію громадських лікарів, зупинила поліція, коли вони намагалися проникнути до офіційної резиденції прем’єр міністра Греції в Афінах.

“Сьогодні ми закриваємо два роки уряду СИРІЗА. Два роки помилкових зобов’язань і оголошень для громадської охорони здоров’я”, — виголосив один із учасників акції, президент Національної всегрецької федерації громадських лікарів Міхаліс Гіаннакос.

Як передавав УНН, суд Греції не прийняв рішення щодо екстрадиції турецьких військових.