В Афінах активісти виступили проти політики грецького уряду щодо охорони здоров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Десятки протестувальників виступили проти політики охорони здоров’я грецького уряду, на чолі якого лідер лівої партії СИРІЗА Алексис Ципрас, передає УНН з посиланням на Ruptly.
Демонстрантів, які представляють Національну всегрецьку федерацію громадських лікарів, зупинила поліція, коли вони намагалися проникнути до офіційної резиденції прем’єр міністра Греції в Афінах.
“Сьогодні ми закриваємо два роки уряду СИРІЗА. Два роки помилкових зобов’язань і оголошень для громадської охорони здоров’я”, — виголосив один із учасників акції, президент Національної всегрецької федерації громадських лікарів Міхаліс Гіаннакос.
Як передавав УНН, суд Греції не прийняв рішення щодо екстрадиції турецьких військових.