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В Афганистане талибы казнили двух девушек, после того как их развратили охранники губернатора

В Афганистане талибы казнили двух девушек, после того как их развратили охранники губернатора

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Талибы казнили двух девушек, ставших жертвами сексуального надругательства, на глазах их родственников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление афганской организации Фронт национального сопротивления.

Инцидент произошел в провинции Саманган на севере страны.

Детали

Боевики обезглавили двух девушек, ставших жертвами домагательств, а, вероятно, и сексуального насилия со стороны охранников местного губернатора. Казнить девушек приказал местный мулла, который стал свидетелем того, что охранники приставали к девушкам и обвинил последних в сексуальных связях.

Казнь провел один из охранников, пристававший к девушкам. Предварительно мужчина сфотографировался со своими жертвами.

Фронт национального сопротивления в заявлении добавляет, что боевики намерены насильно жениться на других девушках из этой же семьи.

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