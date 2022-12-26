В Афганістані таліби стратили двох дівчат, після того як їх розбестили охоронці губернатора
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Таліби стратили двох дівчат, які стали жертвами сексуальної наруги, на очах їхніх родичів. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву афганської організації Фронт національного спротиву.
Інцидент стався у провінції Саманган на півночі країни.
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Бойовики обезголовили двох дівчат, які стали жертвами домагань, а, ймовірно, і сексуального насилля з боку охоронців місцевого губернатора. Стратити дівчат наказав місцевий мулла, який став свідком того, що охоронці чіплялися до дівчат та звинуватив останніх у сексуальних зв’язках.
Страту провів один з охоронців, що чіплявся до дівчат. Попередньо чоловік сфотографувався зі своїми жертвами.
Фронт національного спротиву у заяві додає, що бойовики мають намір насильно одружитися з іншими дівчатами з цієї ж родини.
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