В Афганістані таліби стратили двох дівчат, після того як їх розбестили охоронці губернатора

Інцидент стався у провінції Саманган на півночі країни.

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Бойовики обезголовили двох дівчат, які стали жертвами домагань, а, ймовірно, і сексуального насилля з боку охоронців місцевого губернатора. Стратити дівчат наказав місцевий мулла, який став свідком того, що охоронці чіплялися до дівчат та звинуватив останніх у сексуальних зв’язках.

Страту провів один з охоронців, що чіплявся до дівчат. Попередньо чоловік сфотографувався зі своїми жертвами.

Фронт національного спротиву у заяві додає, що бойовики мають намір насильно одружитися з іншими дівчатами з цієї ж родини.

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