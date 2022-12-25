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Таліби заборонили жінкам працювати в неурядових організаціях

Таліби заборонили жінкам працювати в неурядових організаціях

Київ • УНН

 • 398133 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Талібан заборонив афганським та іноземним неурядовим організаціям брати на роботу жінок. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Деталі

Зазначається, що міністерство економіки Афганістану своїм наказом визначило, що співробітницям не дозволяється приходити на роботу “до подальшого повідомлення”.

Заборона пояснюється “численними скаргами” на те, що нібито деякі жінки не дотримувалися ісламського дрескоду, встановленого талібами.

В листі мінекономіки йдеться, що у будь-якої неурядової організації, котру звинуватять у недотриманні наказу, буде відкликана ліцензія на діяльність в Афганістані.

“За словами представника міністерства економіки країни, заборона стосується понад 180 організацій, що належать до координаційного агентства з надання допомоги Афганістану (ACBAR)”, — йдеться в повідомленні.

Керівник місії ООН в Афганістані та координатор гуманітарної допомоги Раміз Алакбаров назвав таке рішення Талібану “явним порушенням гуманітарних принципів”, що викликає “глибоке занепокоєння”.

В управлінні ООН з гуманітарних питань зазначили, що спробують зустрітися з керівництвом талібів, аби “добитися ясності щодо наказу”.

Доповнення

З моменту приходу до влади бойовики масово обмежують громадянські свободи, незважаючи на міжнародну критику. Дівчата і жінки значною мірою виключені з життя, а дівчатка-підлітки були позбавлені можливості відвідувати школу після шостого класу після перевороту.

Жінкам навіть заборонили відвідувати громадські парки та спортивні зали протягом кількох місяців.

Нагадаємо 

Таліби заборонили жінкам здобувати університетську освіту в Афганістані до подальшого повідомлення, а це означає, що тепер вони можуть відвідувати лише початкові школи.

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