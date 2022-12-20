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Таліби заборонили жінкам здобувати вищу освіту в Афганістані

Таліби заборонили жінкам здобувати вищу освіту в Афганістані

Київ • УНН

 • 458128 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Таліби заборонили жінкам здобувати університетську освіту в Афганістані до подальшого повідомлення, а це означає, що тепер вони можуть відвідувати лише початкові школи, інформує УНН.

Дівчаткам заборонили відвідувати середні школи з того часу, як у серпні 2021 року до влади прийшли таліби.

Деталі

У заяві, опублікованій у вівторок, усім державним та приватним університетам та коледжам було наказано забезпечити дотримання заборони на освіту жінок до подальшого повідомлення.

Заява, підписана виконувачем обов'язків міністра Шейхом Недою Мохаммадом Надимом, була поширена Міністерством вищої освіти і стала доступна агентству dpa.

Пояснень у заяві не було.

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Доповнення

З моменту приходу до влади бойовики масово обмежують громадянські свободи, незважаючи на міжнародну критику. Дівчата і жінки значною мірою виключені з життя, а дівчатка-підлітки були позбавлені можливості відвідувати школу після шостого класу після перевороту.

Жінкам навіть заборонили відвідувати громадські парки та спортивні зали протягом кількох місяців.

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