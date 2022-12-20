Талибы запретили женщинам получать высшее образование в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Талибы запретили женщинам получать университетское образование в Афганистане до дальнейшего сообщения, а это значит, что теперь они могут посещать только начальные школы, сообщает УНН.
Девочкам запретили посещать средние школы с тех пор, как в августе 2021 года к власти пришли талибы.
Детали
В заявлении, опубликованном во вторник, всем государственным и частным университетам и колледжам было предписано обеспечить соблюдение запрета на образование женщин до дальнейшего уведомления.
Заявление, подписанное исполняющим обязанности министра Шейхом Недой Мохаммадом Надымом, было распространено Министерством высшего образования и стало доступно агентству dpa.
Пояснений в заявлении не было.
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Дополнение
С момента прихода к власти боевики массово ограничивают гражданские свободы, несмотря на международную критику. Девушки и женщины в значительной степени исключены из жизни, а девочки-подростки были лишены возможности посещать школу после шестого класса после переворота.
Женщинам даже запретили посещать общественные парки и спортивные залы в течение нескольких месяцев.