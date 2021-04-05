В Афганистане во время бомбардировки погибли трое полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во время бомбардировки автомобилей у Кабула в Афганистане погибли трое полицейских, еще 12 ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Во время бомбардировки автомобилей близ Кабула в воскресенье, 4 апреля, погибли по меньшей мере три афганских служащих безопасности и 12 ранены.
Прес-секретар полиции Кабула Фердаус Фарамарз подтвердил жертвы после бомбардировки и сказал, что цифры могут расти.
Несмотря на то, что атаки продолжались в Афганистане, повстанческое Талибан редко несет ответственность с момента официального начала мирных переговоров и соглашения с Соединенными Штатами прошлого года.
Напомним
Боевики убили трех женщин , которые делали прививки против полиомиелита в городе Джалалабад на востоке Афганистана. В столице Сомали, Могадишо, в результате нападения смертника погибли по меньшей мере 10 человек