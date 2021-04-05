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В Афганістані під час бомбардування загинули троє поліцейських

В Афганістані під час бомбардування загинули троє поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Під час бомбардуванні авто біля Кабула в Афганістані загинули троє поліцейських, ще 12 поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

В автомобільному бомбардуванні поблизу Кабула в неділю, 5 квітня, загинуло щонайменше три афганські службовці безпеки та 12 поранені.

Прессекретар поліції Кабула Фердаус Фарамарз підтвердив жертви після бомбардування і сказав, що цифри можуть зростати.

Незважаючи на те, що атаки продовжувались у Афганістані, повстанський Талібан рідко несе відповідальність з моменту офіційного початку мирних переговорів та угоди з Сполученими Штатами минулого року.

Нагадаємо

Бойовики вбили трьох жінок, які робили щеплення проти поліомієліту в місті Джалалабад на сході Афганістану. У столиці Сомалі, Могадішо, внаслідок нападу смертника загинули щонайменше 10 людей

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