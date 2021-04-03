Щонайменше 10 людей загинули внаслідок нападу смертника у столиці Сомалі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У столиці Сомалі, Могадішо, внаслідок нападу смертника загинули щонайменше 10 людей. Про це посилаючись на поліцію пишуть Reuters, Al Jazeera та "Радіо Свобода", передає УНН.
Деталі
За даними правоохоронців, ціллю смертника стала група кіосків і чайна крамниця, куди часто заходили молоді люди.
Що передувало
За кілька годин до цього бойовики угруповання “Аш-Шабааб” напали на дві армійські бази біля міста.
Що відомо
Тим часом, військовий командувач Мохамед Біхі заявив, що армійські сили вбили 76 бойовиків і захопили 10 інших під час боїв біля військових баз у містах Авдігл і Барієр, розташованих на відстані приблизно 30 кілометрів одне від одного.
Наразі незрозуміло, чи пов’язані напади.
Угруповання ситуацію наразі не коментувало.
Напади 3 квітня сталися на тлі політичної невизначеності після того, як у лютому не вдалося провести парламентські й президентські вибори.
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Довідково
Угруповання “Аш-Шабааб”, пов’язане з “Аль-Каїдою”, в рамках кампанії за запровадження суворого релігійного законодавства роками здійснювало напади на цивільних та урядові сили.
“Аш-Шабааб” витіснили з Могадішо в 2011 році, але угруповання все ще контролює ділянки території, звідки часто здійснює напади.