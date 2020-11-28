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У Могадішо смертник підірвав бомбу після візиту чинного глави міноборони США - є жертви

У Могадішо смертник підірвав бомбу після візиту чинного глави міноборони США - є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Через кілька годин після завершення неоголошеного візиту чинного міністра оборони США Крістофера Міллера до Сомалі, терорист-смертник підірвав бомбу у популярному кафе у столиці країни - Могадішо. Про це повідомляє "Голос Америки", передає УНН.

Так, за попередніми даними, у результаті вибуху загинули не менше 7 осіб. Поліція повідомляє, що поранення отримали десять осіб.

Відповідальність за теракт взяло терористичне угруповання "Аш-Шабаб", пов'язане з "Аль-Каїдою".

За даними видання, Пентагон повідомив, що Міллер відсвяткував День подяки з американськими військовослужбовцями, розквартированими у Сомалі і Джібуті.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує вивести більшість із 750 американських військових, які перебувають у Могадішо: вони навчають армію Сомалі.

Як повідомляв УНН, раніше у столиці Афганістану Кабулі у результаті вибуху смертника загинули щонайменше 10 осіб.

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