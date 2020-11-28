У Могадішо смертник підірвав бомбу після візиту чинного глави міноборони США - є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Через кілька годин після завершення неоголошеного візиту чинного міністра оборони США Крістофера Міллера до Сомалі, терорист-смертник підірвав бомбу у популярному кафе у столиці країни - Могадішо. Про це повідомляє "Голос Америки", передає УНН.
Так, за попередніми даними, у результаті вибуху загинули не менше 7 осіб. Поліція повідомляє, що поранення отримали десять осіб.
Відповідальність за теракт взяло терористичне угруповання "Аш-Шабаб", пов'язане з "Аль-Каїдою".
За даними видання, Пентагон повідомив, що Міллер відсвяткував День подяки з американськими військовослужбовцями, розквартированими у Сомалі і Джібуті.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує вивести більшість із 750 американських військових, які перебувають у Могадішо: вони навчають армію Сомалі.
Як повідомляв УНН, раніше у столиці Афганістану Кабулі у результаті вибуху смертника загинули щонайменше 10 осіб.