У Могадішо смертник підірвав бомбу після візиту чинного глави міноборони США - є жертви

Так, за попередніми даними, у результаті вибуху загинули не менше 7 осіб. Поліція повідомляє, що поранення отримали десять осіб.

Відповідальність за теракт взяло терористичне угруповання "Аш-Шабаб", пов'язане з "Аль-Каїдою".

За даними видання, Пентагон повідомив, що Міллер відсвяткував День подяки з американськими військовослужбовцями, розквартированими у Сомалі і Джібуті.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує вивести більшість із 750 американських військових, які перебувають у Могадішо: вони навчають армію Сомалі.

Як повідомляв УНН, раніше у столиці Афганістану Кабулі у результаті вибуху смертника загинули щонайменше 10 осіб.