В Могадишо смертник взорвал бомбу после визита действующего главы минобороны США - есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Через несколько часов после завершения необъявленного визита действующего министра обороны США Кристофера Миллера в Сомали, террорист-смертник взорвал бомбу в популярном кафе в столице страны - Могадишо. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.
Так, по предварительным данным, в результате взрыва погибли не менее 7 человек. Полиция сообщает, что ранения получили десять человек.
Ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Аш-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой".
По данным издания, Пентагон сообщил, что Миллер отметил День благодарения с американскими военнослужащими, расквартированными в Сомали и Джибути.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует вывести большинство из 750 американских военных, которые находятся в Могадишо: они обучают армию Сомали.
Как сообщал УНН, ранее в столице Афганистана Кабуле в результате взрыва смертника погибли по меньшей мере 10 человек.