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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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3 марта, 21:00 • 106766 просмотра

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3 марта, 20:50 • 110985 просмотра

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В Могадишо смертник взорвал бомбу после визита действующего главы минобороны США - есть жертвы

В Могадишо смертник взорвал бомбу после визита действующего главы минобороны США - есть жертвы

Киев  •  УНН

 • 15068 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Через несколько часов после завершения необъявленного визита действующего министра обороны США Кристофера Миллера в Сомали, террорист-смертник взорвал бомбу в популярном кафе в столице страны - Могадишо. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.

Так, по предварительным данным, в результате взрыва погибли не менее 7 человек. Полиция сообщает, что ранения получили десять человек.

Ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Аш-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой".

По данным издания, Пентагон сообщил, что Миллер отметил День благодарения с американскими военнослужащими, расквартированными в Сомали и Джибути.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует вывести большинство из 750 американских военных, которые находятся в Могадишо: они обучают армию Сомали.

Как сообщал УНН, ранее в столице Афганистана Кабуле в результате взрыва смертника погибли по меньшей мере 10 человек.

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