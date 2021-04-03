Терористи "Аш-Шабааб" атакували дві військові бази в Сомалі

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Бази, розташовані в 100 км на південний захід від столиці Могадішо, були вражені двома вибухами. Третій вибух був спрямований на колону військ, що мчала до баз зі столиці після нападу.

Хусейн Нур, військовий офіцер, сказав, що армія втратила "декількох" солдатів під час нападу на бази Барієр і Авдхігл, не вказавши точної кількості.

За його словами, армія надіслала підкріплення з інших баз, яке вбило невідому кількість нападників у подальшому бою.

Зараз армія контролює як бази, так і прилеглі райони.

"Ми переслідуємо бойовиків у навколишніх джунглях", - повідомив Хусейн Нур.

В "Аш-Шабаабі" заявили, що здійснили напад, щоб перешкодити військам, що дислокуються там.

"Ми здолали базу Барієр, спалили три військові машини та взяли дві машини", - сказав Абдіасіс Абу Мусаб, речник військових операцій "Аш-Шабаабу".

Він підтвердив, що третій вибуховий пристрій, що був на транспортному засобі, з підкріпленням, вразив колону урядових військ, що мчали з Могадішо.

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"Аш-Шабааб", який пов'язують з "Аль-Каїдою", роками здійснює напади та стягує данину з торгівців у межах кампанії з запровадження суворого релігійного законодавства.