Террористы "Аль-Шабааб" атаковали две военные базы в Сомали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Сомали, террористы "Аль-Шабааб" атаковали две военные базы. Нападение произошло в субботу утром. Об этом пишет УНН со ссылкой на Аl Jazeera.
Детали
Базы, расположенные в 100 км к юго-западу от столицы Могадишо, были поражены двумя взрывами. Третий взрыв был направлен на колонну войск, которая неслась к базам из столицы после нападения.
Хусейн Нур, военный офицер, сказал, что армия потеряла "нескольких" солдат во время нападения на базы Бариер и Авдхигл, не указав точное количество.
По его словам, армия направила подкрепление из других баз, которое убило неизвестное число нападающих в дальнейшем бою.
Сейчас армия контролирует как базы, так и прилегающие районы.
"Мы преследуем боевиков в окрестных джунглях", - сообщил Хусейн Нур.
В "Аль-Шабааб" заявили, что совершили нападение, чтобы помешать войскам, которые дислоцируются там.
"Мы преодолели базу Бариер, сожгли три военные машины и взяли две машины", - сказал Абдиасис Абу Мусаб, пресс-секретарь военных операций "Аль-Шабааба".
Он подтвердил, что третье взрывное устройство, находящееся на транспортном средстве, с подкреплением, поразило колонну правительственных войск, которые ехали из Могадишо.
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"Аль-Шабааб", который связывают с "Аль-Каидой", годами совершает нападения и взимает дань с торговцев в рамках кампании по введению строгого религиозного законодательства.