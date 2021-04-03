По меньшей мере 10 человек погибли в результате нападения смертника в столице Сомали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В столице Сомали, Могадишо, в результате нападения смертника погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом со ссылкой на полицию пишут Reuters, Al Jazeera и "Радио Свобода", передает УНН.
Детали
По данным правоохранителей, целью смертника стала группа киосков и чайная лавка, куда часто заходили молодые люди.
Что предшествовало
За несколько часов до этого боевики группировки “Аш-Шабааб” напали на две армейские базы у города.
Что известно
Между тем, военный командующий Мохамед Бихи заявил, что армейские силы убили 76 боевиков и захватили 10 других во время боев у военных баз в городах Авдигл и Бариер, расположенных на расстоянии примерно 30 километров друг от друга.
Пока неясно, связаны ли нападения.
Группировка ситуацию пока не комментировала.
Нападения 3 апреля произошли на фоне политической неопределенности после того, как в феврале не удалось провести парламентские и президентские выборы.
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Справка
Группировка “Аш-Шабааб”, связанная с “Аль-Каидой”, в рамках кампании за введение строгого религиозного законодательства годы совершала нападения на гражданских и правительственные силы.
“Аш-Шабааб” вытеснили из Могадишо в 2011 году, но группировка все еще контролирует участки территории, откуда часто совершает нападения.