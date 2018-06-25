В аэропорту "Жуляны" четыре рейса задерживаются из-за неполадки самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) четыре рейса задерживаются из-за неполадки самолета. Об этом УНН сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Проблема в одном самолете. Один самолет используют разные компании, и так как была задержка первого рейса, то и следующие тоже отодвинулись. Там было четыре курортных направления чартерных. Это была проблема в одном самолете техническая. Первая задержка была утром, на 40 минут, вторая – 2 часа", - сообщили в пресс-службе.
Сколько конкретно человек ожидают вылета, неизвестно, однако в каждом самолете в среднем 150 мест.
Напомним, 23 июня в аэропорту Одессы экстренно сел чартерный самолет перевозчика Yanair рейсом Одесса-Барселона. Пассажиры самолета из Одессы поехали домой, а гостей города разместили в гостинице, им предоставили питание, и теперь они ожидают информацию. Перевозчик готовится отправить пассажиров в Барселону.