В аэропорту "Жуляны" четыре рейса задерживаются из-за неполадки самолета

"Проблема в одном самолете. Один самолет используют разные компании, и так как была задержка первого рейса, то и следующие тоже отодвинулись. Там было четыре курортных направления чартерных. Это была проблема в одном самолете техническая. Первая задержка была утром, на 40 минут, вторая – 2 часа", - сообщили в пресс-службе.



Сколько конкретно человек ожидают вылета, неизвестно, однако в каждом самолете в среднем 150 мест.



Напомним, 23 июня в аэропорту Одессы экстренно сел чартерный самолет перевозчика Yanair рейсом Одесса-Барселона. Пассажиры самолета из Одессы поехали домой, а гостей города разместили в гостинице, им предоставили питание, и теперь они ожидают информацию. Перевозчик готовится отправить пассажиров в Барселону.



