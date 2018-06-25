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В аеропорту "Жуляни" чотири рейси затримуються через неполадки літака

В аеропорту "Жуляни" чотири рейси затримуються через неполадки літака

Київ • УНН

 • 12668 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. У столичному аеропорту "Київ" (Жуляни) чотири рейси затримуються через неполадки літака. Про це УНН повідомили в прес-службі аеропорту.

"Проблема в одному літаку. Один літак використовують різні компанії, і так як була затримка першого рейсу, то і наступні теж відсунулися. Там було чотири курортних напрямки чартерних. Це була проблема в одному літаку технічна. Перша затримка була вранці, на 40 хвилин, друга - 2 години", - повідомили в прес-службі.

Скільки конкретно людей очікують вильоту, невідомо, проте в кожному літаку у середньому 150 місць.

Нагадаємо, 23 червня в аеропорту Одеси екстрено сів чартерний літак перевізника Yanair рейсом Одеса-Барселона. Пасажири літака з Одеси поїхали додому, а гостей міста розмістили в готелі, їм надали харчування, і тепер вони чекають інформацію. Перевізник готується відправити пасажирів в Барселону.

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