В аеропорту "Жуляни" чотири рейси затримуються через неполадки літака

"Проблема в одному літаку. Один літак використовують різні компанії, і так як була затримка першого рейсу, то і наступні теж відсунулися. Там було чотири курортних напрямки чартерних. Це була проблема в одному літаку технічна. Перша затримка була вранці, на 40 хвилин, друга - 2 години", - повідомили в прес-службі.



Скільки конкретно людей очікують вильоту, невідомо, проте в кожному літаку у середньому 150 місць.



Нагадаємо, 23 червня в аеропорту Одеси екстрено сів чартерний літак перевізника Yanair рейсом Одеса-Барселона. Пасажири літака з Одеси поїхали додому, а гостей міста розмістили в готелі, їм надали харчування, і тепер вони чекають інформацію. Перевізник готується відправити пасажирів в Барселону.



