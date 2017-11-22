В аэропорту Стамбула на борту двух украинских самолетов ищут взрывчатку

По информации издания, сотрудники службы безопасности международного аэропорта Ататюрка в Стамбуле проверяют информацию о наличии бомбы на одном из украинских самолетов. В то же время рейс другого самолета также был задержан для профилактической проверки.

На видеозаписи, которое обнародовало издание, можно увидеть самолет компании "Международные авиалинии Украины", который буксуют на пустой участок аэропорта для проведения инспекции.

Как сообщал УНН, в самолете в аэропорту "Борисполь" разбили ртутный термометр.