В аеропорту Стамбула на борту двох українських літаків шукають вибухівку

За інформацією видання, співробітники служби безпеки міжнародного аеропорту Ататюрка в Стамбулі перевіряють інформацію про наявність бомби на одному з українських літаків. У той же час рейс іншого літака також було призупинено для профілактичної перевірки.

На відеозапису, яке оприлюднило видання, можна побачити літак компанії "Міжнародні авіалінії України", який буксують на порожню ділянку аеропорту для проведення інспекції.

Як повідомляв УНН, у літаку в аеропорту "Бориспіль" розбили ртутний термометр.