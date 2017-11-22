В аеропорту Стамбула на борту двох українських літаків шукають вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В аеропорту Стамбула перевіряють інформацію про вибухівку на борту двох українських літаків, передає УНН з посиланням на Milliyet.
За інформацією видання, співробітники служби безпеки міжнародного аеропорту Ататюрка в Стамбулі перевіряють інформацію про наявність бомби на одному з українських літаків. У той же час рейс іншого літака також було призупинено для профілактичної перевірки.
На відеозапису, яке оприлюднило видання, можна побачити літак компанії "Міжнародні авіалінії України", який буксують на порожню ділянку аеропорту для проведення інспекції.
Як повідомляв УНН, у літаку в аеропорту "Бориспіль" розбили ртутний термометр.