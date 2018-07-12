В аэропорту "Львов" задерживается рейс в Египет

"Рейс авиакомпании SkyUp KUP5314 Шарм-эль-Шейх - Львов задерживается с вылетом из Шарм-эль-Шейха до 16:15 (вместо 9:15). Ориентировочное прибытие во Львов - 20:15. Рейс KUP5313 задерживается с вылетом из Львова в Шарм-эль-Шейх до 21:30 (вместо 15:55)", - сообщили в аэропорту.

Причиной задержки является позднее прибытие из предыдущего рейса. Пассажирам заказали питание.

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Напомним, в международном аэропорту "Киев" задержался чартерный рейс компании Sky Up в Египет.