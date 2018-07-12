В аеропорту "Львів" затримується рейс до Єгипту

"Рейс авіакомпанії SkyUp KUP5314 Шарм-ель-Шейх - Львів затримується з вильотом зі Шарм-ель-Шейха до 16:15 (замість 09:15). Орієнтовне прибуття у Львів - 20:15. Рейс KUP5313 затримується з вильотом зі Львова до Шарм-ель-Шейха до 21:30 (замість 15:55)", - повідомили в аеропорту.

Причиною затримки є пізнє прибуття з попереднього рейсу. Пасажирам замовили харчування.

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Нагадаємо, у міжнародному аеропорту "Київ" затримався чартерний рейс компанії Sky Up до Єгипту.