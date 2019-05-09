В аэропорте Франкфурта приостановили полеты из-за беспилотника
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Полеты в аэропорте немецкого города Франкфурта-на-Майне временно прекратили из-за обнаружения беспилотника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерального управления полиции аэропорта Франкфурт-на-Майне.
Так, вынужденная пауза в полетах длилась с 07:27 до 08:15 (с 08:27 до 09:15 по киевскому времени). После воздушное движение возобновили.
Як повідомляв УНН, в аэропорту Франкфурта из-за проблем в программном обеспечении отменяли десятки авиарейсов.
Также напомним, что аэропорту российского города Норильск самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.