Самолет съехал со взлетной полосы в российском аэропорту
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, передает УНН.
"В 13:25 (09:25 мск) самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы ВПП. На борту находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа", - сообщил собеседник агентства.
При этом пострадавших в результате ЧП нет.
"Самолет Boeing авиакомпании NordStar выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска, пострадавших нет", - добавили источники, отметив, что самолет летел из Красноярска.
Предварительными причинами назвали метеоусловия, поскольку в Норильске сегодня сильный боковой ветер. При этом на севере края с вечера воскресенья объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного, до 27 м/c, ветра и метели с видимостью менее 1 тыс. метров. Аэропорт работает согласно фактической погоде.
По данному факту прокуратура начала проверку.
Напомним, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о возгорании двигателя после посадки.