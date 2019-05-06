Літак з'їхав зі злітної смуги в російському аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Літак авіакомпанії NordStar викотився за межі злітно-посадочної смуги (ЗПС) в аеропорту Норильська. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в екстрених службах, передає УНН.
"О 13:25 (9:25 мск) літак авіакомпанії NordStar викотився за межі ЗПС. На борту знаходилися 100 пасажирів і шість членів екіпажу", - повідомив співрозмовник агентства.
При цьому постраждали в результаті НП немає.
"Літак Boeing авіакомпанії NordStar викотився за межі ЗПС в аеропорту Норильська, постраждалих немає", - додали джерела, зазначивши, що літак летів з Красноярська.
Попередніми причинами назвали метеоумови, оскільки у Норильську сьогодні сильний боковий вітер. При цьому на півночі краю з вечора неділі оголошено штормове попередження через дуже сильного, до 27 м/c, вітру і завірюхи з видимістю менше 1 тис. метрів. Аеропорт працює згідно з фактичною погодою.
За даним фактом прокуратура почала перевірку.
Нагадаємо, літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки.