В аеропорту Франкфурта призупинили польоти через безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Польоти в аеропорту німецького міста Франкфурта-на-Майні тимчасово припинили через виявлення безпілотника. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Федерального управління поліції аеропорту Франкфурта-на-Майні.
Так, вимушена пауза в польотах тривала з 07:27 до 08:15 (з 08:27 до 09:15 за київським часом). Після повітряний рух відновили.
Як повідомляв УНН, в аеропорту Франкфурта через проблеми в програмному забезпеченні скасовували десятки авіарейсів.
Також нагадаємо, що аеропорту російського міста Норильськ літак авіакомпанії NordStar викотився за межі злітно-посадкової смуги.