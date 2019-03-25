В аэропорту Франкфурта массово отменяют рейсы

"Проблемы с программным обеспечением в центре управления воздушным движением DFS Deutsche Flugsicherung GmbH в Лангене продолжаются. Техники прилагают все усилия, чтобы проанализировать ошибку", - отметили в службе.

Неисправность обнаружена в системе электронных контрольных полос в одном из центров DFS в Лангене. Из соображений безопасности за последние несколько дней была снижена пропускная способность центра на 25%.

Сбой привел к отмене рейсов в аэропорту Франкфурта-на-Майне с прошлой недели. В частности, в минувшую пятницу было отменено около 50 рейсов. Сегодня в первой половине дня были отменены в общем 66 из 1400 рейсов.

Эксперты DFS пытаться запустить альтернативное программное обеспечение в ночь со среды, 27 марта, на четверг, 28 марта.

Сообщается, что диспетчерские центры DFS в Мюнхене, Бремене и Карлсруэ от компьютерного сбоя не пострадали.

Напомним, в Брюсселе из-за забастовки авиадиспетчеров ожидают задержки рейсов.