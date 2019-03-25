У Брюсселі через страйк авіадиспетчерів очікують затримки рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У столиці Бельгії через страйк авіадиспетчерів очікують затримки рейсів. Про це повідомляє бельгійське видання La Libre Belgique, передає УНН.
"Серйозні порушення очікуються з 8 до 16 години, пов’язані, переважно, з затримками рейсів. У аеропорту Брюсселя ця проблема не торкнеться вильотів, але літаки, які прямують до брюссельського аеропорту Завентем, можуть прибути з запізненням", - йдеться у повідомленні.
Компанія Skeyes, що керує повітряним рухом у Бельгії, підтвердила, що її співробітники страйкують. Протягом декількох тижнів у компанії тримається напруження, зокрема, стосовно організації роботи та посилення тиску на працівників.
Минулого тижня вже відбувалися подібні заходи, але вони, в основному, мали наслідки для вантажного руху.
Нагадаємо, у Бельгії через загальнонаціональний страйк були закриті аеропорти.