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В Брюсселе из-за забастовки авиадиспетчеров ожидают задержки рейсов

Киев • УНН

 • 8462 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В столице Бельгии из-за забастовки авиадиспетчеров ожидают задержки рейсов. Об этом сообщает бельгийское издание La Libre Belgique, передает УНН.

В Брюсселе из-за забастовки авиадиспетчеров ожидают задержки рейсов

"Серьезные нарушения ожидаются с 8 до 16 часов, связанные, в основном, задержками рейсов. В аэропорту Брюсселя эта проблема не коснется вылетов, но самолеты, следующие в брюссельский аэропорт Завентем, могут прибыть с опозданием", - говорится в сообщении.

Компания Skeyes, которая управляет воздушным движением в Бельгии, подтвердила, что ее сотрудники бастуют. В течение нескольких недель в компании держится напряжение, в частности, по организации работы и усиления давления на работников.

На прошлой неделе уже происходили подобные мероприятия, но они, в основном, имели последствия для грузового движения.

Напомним, в Бельгии за общенациональной забастовки были закрыты аэропорты.

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