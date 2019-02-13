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Загальнонаціональний страйк паралізував Бельгію

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Через общенаціональний страйк у Бельгії закриті аеропорти, у Брюсселі функціонує лише одна з чотирьох ліній метро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Аеропорт Брюсселя закрився на добу у зв'язку зі страйком - найбільші профспілки країни вимагають збільшення заробітної плати, пенсій та мат. допомоги, а також поліпшення умов праці.

Повідомляється, що в аеропорту скасували майже 600 рейсів. Свої плани на поїздки повинні були переглянути понад 60 тисяч пасажирів. Можливі збитки авіаперевезень може скласти 13 мільйонів євро.

Варто зазначити, що в інших містах Бельгії також обмежено рух громадського транспорту, закриті школи, пошта та інші держустанови, не працюють магазини і торгові центри.

Раніше УНН повідомляв, що в Бельгії відбудеться загальнонаціональний страйк в аеропортах.

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