Загальнонаціональний страйк паралізував Бельгію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Через общенаціональний страйк у Бельгії закриті аеропорти, у Брюсселі функціонує лише одна з чотирьох ліній метро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Аеропорт Брюсселя закрився на добу у зв'язку зі страйком - найбільші профспілки країни вимагають збільшення заробітної плати, пенсій та мат. допомоги, а також поліпшення умов праці.
Повідомляється, що в аеропорту скасували майже 600 рейсів. Свої плани на поїздки повинні були переглянути понад 60 тисяч пасажирів. Можливі збитки авіаперевезень може скласти 13 мільйонів євро.
Варто зазначити, що в інших містах Бельгії також обмежено рух громадського транспорту, закриті школи, пошта та інші держустанови, не працюють магазини і торгові центри.
Раніше УНН повідомляв, що в Бельгії відбудеться загальнонаціональний страйк в аеропортах.