Общенациональная забастовка парализовала Бельгию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Из-за общенациональной забастовки в Бельгии закрыты аэропорты, в Брюсселе функционирует лишь одна из четырёх линий метро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Аэропорт Брюсселя закрылся на сутки в связи со страйком - крупнейшие профсоюзы страны требуют увеличения заработной платы, пенсий и пособий, а также улучшения условий труда.
Сообщается, что в аэропорте отменили почти 600 рейсов. Свои планы на поездки должны были пересмотреть свыше 60 тысяч пассажиров. Возможный ущерб авиаперевозкам может составить 13 миллионов евро.
Стоит отметить, что в других городах Бельгии также ограничено движение общественного транспорта, закрыты школы, почта и другие госучреждения, не работают магазины и торговые центры.
Ранее УНН сообщал, что в Бельгии состоится общенациональная забастовка в аэропортах.