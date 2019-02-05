В Бельгии состоится общенациональная забастовка в аэропортах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Общенациональный профсоюзный страйк в Бельгии касается аэропортов. Его планируют провести в период с 13 по 14 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aviation24.be.
"Профсоюз ACV Transcom сегодня призвал к 24-часовой забастовки в аэропортах. "Skeyes" (бывший Belgocontrol, бельгийский поставщик услуг аэронавигации и управления воздушным движением - ред), авиакомпании и агенты сферы услуг планируют провести забастовку с 13 по 14 февраля", - говорится в сообщении.
Член комитета ACV Transcom Курт Калаертс отметил, что исключения могут быть лишь для медицинских рейсов, VIP и в случае чрезвычайных ситуаций.
Бельгийские профсоюзы объявили национальную забастовку после разногласий по рамочному соглашения о зарплате на следующие два года. Христианские, социалистические и либеральные союзы недовольны решением Центрального совета по бизнесу по ограничению роста зарплаты лишь на 0,8% в дополнение к автоматическому росту индекса, чтобы компенсировать инфляцию.
Напомним, пассажиров аэропорта Брисбен на востоке Австралии эвакуировали из-за "чрезвычайной ситуации". Как сообщает издание Business Insider, эвакуацию провели в аэропорту сразу после того, как один человек объявил, что у него есть бомба и нож. В результате полицейские его задержали, пострадавших нет.