У Бельгії відбудеться загальнонаціональний страйк в аеропортах

“Профспілка ACV Transcom сьогодні закликала до 24-годинного страйку в аеропортах. „Skeyes“ (колишній Belgocontrol, бельгійський постачальник послуг аеронавігації та управління повітряним рухом — ред), авіакомпанії та агенти сфери послуг планують провести страйк з 13 по 14 лютого”, — йдеться в повідомленні.

Член комітету ACV Transcom Курт Калаертс зазначив, що виключення можуть бути для медичних рейсів, VIP та уразі надзвичайних ситуацій.

Бельгійські профспілки оголосили національний страйк після розбіжностей щодо рамкової угоди про зарплату на наступні два роки. Християнські, соціалістичні та ліберальні союзи незадоволені рішенням Центральної ради з бізнесу щодо обмеження зростання зарплати лише на 0,8% на додаток до автоматичного зростання індексу, щоб компенсувати інфляцію.

Нагадаємо, пасажирів аеропорту Брісбен на сході Австралії евакуювали через “надзвичайну ситуацію”. Як повідомляє видання Business Insider, евакуацію провели в аеропорту відразу після того, як один чоловік оголосив, що у нього є бомба і ніж. В результаті поліцейські його затримали, постраждалих немає.