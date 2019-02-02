Аеропорт Брісбена евакуювали через проблеми з безпекою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Пасажирів аеропорту Брісбен на сході Австралії евакуювали через “надзвичайну ситуацію”. Про це повідомляється на сторінці повітряної гавані в Twitter, інформує УНН.
“Федеральна поліція Австралії займається питаннями безпеки, ми сподіваємося повернутися до нормальної роботи якомога швидше”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляє видання Business Insider, евакуацію провели в аеропорту відразу після того, як один чоловік оголосив, що у нього є бомба і ніж. В результаті поліцейські його затримали, постраждалих немає.
Про те, чи дійсно затриманий був озброєний вибуховим пристроєм, не повідомляється. Поліція не пов’язує подію з тероризмом.
Нагадуємо, двоє людей постраждали в результаті стрілянини у Північній Ірландії.