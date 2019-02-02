Аэропорт Брисбена эвакуировали из-за проблем с безопасностью
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Пассажиров аэропорта Брисбен на востоке Австралии эвакуировали из-за “чрезвычайной ситуации”. Об этом сообщается на странице воздушной гавани в Twitter, передает УНН.
“Федеральная полиция Австралии занимается вопросами безопасности, мы надеемся вернуться к нормальной работе как можно скорее”, — говорится в сообщении.
Как сообщает издание Business Insider, эвакуацию провели в аэропорту сразу после того, как один мужчина объявил, что у него есть бомба и нож. В итоге полицейские его задержали, пострадавших нет.
О том, действительно ли задержанный был вооружен взрывным устройством, не сообщается. Полиция не связывает произошедшее с терроризмом
Напоминаем, два человека пострадали в результате стрельбы в Северной Ирландии.