Двоє людей постраждали в результаті стрілянини у Північній Ірландії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Поліція Північної Ірландії повідомила про стрілянину в місті Лондондеррі. Відповідне повідомлення було розміщено в п’ятницю на сторінці поліції в Twitter, повідомляє УНН з посиланням також на місцеве видання Belfast Telegraph.
“В даний час поліція перебуває на місці стрілянини в районі Баллімагроарті в Лондондеррі (Деррі)”, — йдеться в заяві.
Газета Belfast Telegraph повідомила, що двоє людей постраждали в результаті інцидентів зі стріляниною.
За даними газети, обидва постраждалих були доставлені в лікарню. Відзначається, що в п’ятницю ввечері в різних частинах Лондондеррі було зафіксовано два інциденти зі стріляниною.
19 січня в Лондондеррі поруч з будівлею суду вибухнув автомобіль. Поліція встигла евакуювати кілька сотень людей в окрузі за десять хвилин після надходження повідомлень про бомбу. В результаті вибуху ніхто не постраждав. Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання, яка виступає під назвою “Ірландської республіканської армії” (ІРА).
Нагадуємо, двоє людей загинули і десятки постраждали в результаті пожежі в готелі в Буенос-Айресі.