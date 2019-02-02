Двоє людей постраждали в результаті стрілянини у Північній Ірландії

“В даний час поліція перебуває на місці стрілянини в районі Баллімагроарті в Лондондеррі (Деррі)”, — йдеться в заяві.

Газета Belfast Telegraph повідомила, що двоє людей постраждали в результаті інцидентів зі стріляниною.

За даними газети, обидва постраждалих були доставлені в лікарню. Відзначається, що в п’ятницю ввечері в різних частинах Лондондеррі було зафіксовано два інциденти зі стріляниною.

19 січня в Лондондеррі поруч з будівлею суду вибухнув автомобіль. Поліція встигла евакуювати кілька сотень людей в окрузі за десять хвилин після надходження повідомлень про бомбу. В результаті вибуху ніхто не постраждав. Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання, яка виступає під назвою “Ірландської республіканської армії” (ІРА).

Нагадуємо, двоє людей загинули і десятки постраждали в результаті пожежі в готелі в Буенос-Айресі.