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Двоє людей загинули і десятки постраждали в результаті пожежі в готелі в Буенос-Айресі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Щонайменше двоє людей загинули в результаті пожежі в готелі в центрі аргентинської столиці в п’ятницю. Про це повідомила газета La Nacion та місцевий ресурс TN, передає УНН.

За її даними, в лікарні від отриманих опіків померла працівниця поліції, яка рятувала людей з палаючої будівлі. Раніше від отруєння чадним газом померла жінка, що знаходилася всередині в момент пожежі.

Як повідомляють представники екстрених служб, доставлені в лікарні були 52 людини. Ще 60 звернулися до лікарів на місці, але госпіталізація їм не знадобилася.

Пожежа в 28-поверховому будинку, де працює апарт-готель, приміщення в якому можна зняти на довгий термін, почалася на 5 поверсі. Причини загоряння не повідомляються.

Нагадуємо, кількість загиблих в результаті прориву дамби, що стався на південному сході Бразилії минулого тижня, зросла до 115 осіб. Про це повідомив в п’ятницю підполковник Флавіу Годін, представник громадянської оборони штату Мінас-Жерайс.

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