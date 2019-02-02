Двоє людей загинули і десятки постраждали в результаті пожежі в готелі в Буенос-Айресі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Щонайменше двоє людей загинули в результаті пожежі в готелі в центрі аргентинської столиці в п’ятницю. Про це повідомила газета La Nacion та місцевий ресурс TN, передає УНН.
За її даними, в лікарні від отриманих опіків померла працівниця поліції, яка рятувала людей з палаючої будівлі. Раніше від отруєння чадним газом померла жінка, що знаходилася всередині в момент пожежі.
Як повідомляють представники екстрених служб, доставлені в лікарні були 52 людини. Ще 60 звернулися до лікарів на місці, але госпіталізація їм не знадобилася.
Пожежа в 28-поверховому будинку, де працює апарт-готель, приміщення в якому можна зняти на довгий термін, почалася на 5 поверсі. Причини загоряння не повідомляються.
Нагадуємо, кількість загиблих в результаті прориву дамби, що стався на південному сході Бразилії минулого тижня, зросла до 115 осіб. Про це повідомив в п’ятницю підполковник Флавіу Годін, представник громадянської оборони штату Мінас-Жерайс.