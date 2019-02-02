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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78365 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101630 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 136351 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134698 просмотра

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7 марта, 15:45 • 131749 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141517 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145337 просмотра

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Два человека погибли и десятки пострадали в результате пожара в гостинице в Буэнос-Айресе

Киев  •  УНН

 • 11305 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. По меньшей мере два человека погибли в результате пожара в гостинице в центре аргентинской столицы в пятницу. Об этом сообщила газета La Nacion и местный ресурс TN, передает УНН.

По ее данным, в больнице от полученных ожогов скончалась сотрудница полиции, которая спасала людей из горящего здания. Ранее от отравления угарным газом умерла женщина, находившаяся внутри в момент пожара.

Как сообщают представители экстренных служб, доставлены в больницы были 52 человека. Еще 60 обратились к врачам на месте, но госпитализация им не понадобилась.

Пожар в 28-этажном здании, где работает апарт-отель, помещения в котором можно снять на долгий срок, начался на 5 этаже. Причины возгорания не сообщаются.

Напоминаем, количество погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе выросло до 115 человек. Об этом сообщил в пятницу подполковник Флавиу Годин, представитель гражданской обороны штата Минас-Жерайс.

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