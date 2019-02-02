Два человека погибли и десятки пострадали в результате пожара в гостинице в Буэнос-Айресе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. По меньшей мере два человека погибли в результате пожара в гостинице в центре аргентинской столицы в пятницу. Об этом сообщила газета La Nacion и местный ресурс TN, передает УНН.
По ее данным, в больнице от полученных ожогов скончалась сотрудница полиции, которая спасала людей из горящего здания. Ранее от отравления угарным газом умерла женщина, находившаяся внутри в момент пожара.
Как сообщают представители экстренных служб, доставлены в больницы были 52 человека. Еще 60 обратились к врачам на месте, но госпитализация им не понадобилась.
Пожар в 28-этажном здании, где работает апарт-отель, помещения в котором можно снять на долгий срок, начался на 5 этаже. Причины возгорания не сообщаются.
Напоминаем, количество погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе выросло до 115 человек. Об этом сообщил в пятницу подполковник Флавиу Годин, представитель гражданской обороны штата Минас-Жерайс.