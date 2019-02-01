Прорив дамби в Бразилії: 115 загиблих, опубліковано відео моменту катастрофи

“Число загиблих (на даний момент) становить 115 осіб, особистості 71 з них встановлені”, — сказав він на прес-конференції, яку транслював в прямому ефірі телеканал Globo. Раніше повідомлялося про 110 жертв НП. Годін додав, що ще 248 людей як і раніше числяться зниклими без вісті.

Дамба, що стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася в минулу п’ятницю в муніципалітеті Брумадінью штату Мінас-Жерайс. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, декілька будівель було зруйновано потоками бруду. Бразильська гірничодобувна компанія Vale, якій належала дамба, оголосила про намір відмовитися від використання 10 аналогічних споруд з міркувань безпеки.

За попередніми даними, велика кількість загиблих в результаті НП частково пояснюється тим, що в момент прориву дамби не спрацювали сирени тривоги. Як заявив в минулий четвер президент Vale Фабіу Шварцман, потоки рідкого бруду поширювалися з такою швидкістю, що в лічені хвилини вивели ці пристрої з ладу.

ЗМІ опублікували відео (за посиланням відео з різних камер спостереження, передані для бразильських ЗМІ — ред.), на яких зафіксовані потоки бруду, що виникли через прорив дамби в південно-східному штаті Мінас-Жерайс в Бразилії.