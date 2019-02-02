Два человека пострадали в результате стрельбы в Северной Ирландии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Полиция Северной Ирландии сообщила о стрельбе в городе Лондондерри. Соответствующее сообщение было размещено в пятницу на странице полиции в Twitter, сообщает УНН со ссылкой также на местное издание Belfast Telegraph.
“В настоящее время полиция находится на месте стрельбы в районе Баллимагроарти в Лондондерри (Дерри)”, — говорится в заявлении.
Газета Belfast Telegraph сообщила, что два человека пострадали в результате инцидентов со стрельбой.
По данным газеты, оба пострадавших были доставлены в больницу. Отмечается, что в пятницу вечером в разных частях Лондондерри было зафиксировано два инцидента со стрельбой.
19 января в Лондондерри рядом со зданием суда взорвался автомобиль. Полиция успела эвакуировать несколько сотен человек в округе за десять минут после поступления сообщений о бомбе. В результате взрыва никто не пострадал. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка, выступающая под названием “Ирландской республиканской армии” (ИРА).
Напоминаем, два человека погибли и десятки пострадали в результате пожара в гостинице в Буэнос-Айресе.