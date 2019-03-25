В аеропорту Франкфурта масово скасовують рейси
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В аеропорту Франкфурта через проблеми в програмному забезпеченні скасовували десятки авіарейсів. Про це повідомляє Німецька служба безпеки польотів (DFS), передає УНН.
"Проблеми з програмним забезпеченням у центрі управління повітряним рухом DFS Deutsche Flugsicherung GmbH в Лангені тривають. Техніки докладають усіх зусиль, щоб проаналізувати помилку", - зазначили у службі.
Несправність виявлено в системі електронних контрольних смуг в одному з центрів DFS у Лангені. З міркувань безпеки за останні декілька днів була знижена пропускна спроможність центру на 25%.
Збій призвів до скасування рейсів в аеропорту Франкфурта-на-Майні з минулого тижня. Зокрема, минулої п'ятниці було скасовано близько 50 рейсів. Сьогодні у першій половині дня були скасовані загалом 66 з 1400 рейсів.
Експерти DFS намагатимуться запустити альтернативне програмне забезпечення у ніч з середи, 27 березня, на четвер, 28 березня.
Повідомляється, що диспетчерські центри DFS у Мюнхені, Бремені та Карлсруе від комп'ютерного збою не постраждали.
Нагадаємо, у Брюсселі через страйк авіадиспетчерів очікують затримки рейсів.