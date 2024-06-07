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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В 1930 – х годах Гитлер преодолевал линию за линией, так же это делает и Путин-Зеленский

В 1930 – х годах Гитлер преодолевал линию за линией, так же это делает и Путин-Зеленский

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 10:51  •  4538 просмотра

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Зеленский сравнил действия Путина с действиями Гитлера в 1930-х годах, предупредив, что путинский режим не знает границ и может распространить войну дальше, как это сделал «фюрер» Третьего Райха.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед Национальным собранием Франции подчеркнул, что российскому режиму мало Европы и сравнил действия Гитлера с действиями Путина, передает Корреспондент УНН.

Эта война может распространиться, как и восемьдесят лет назад. В 1930-х годах Гитлер в ряды линию за линией, так же это делает и Путин. Может ли Путин выиграть войну? Нет, потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война угаснуть на линиях, которые сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует, что 80 лет назад, что сейчас. А если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной

- говорит Зеленский.

Он добавил, что российский режим не знает границ, ведь ему мало лишь Европы.

Ему недостаточно даже Европы, он уже разрушал Сирию и хаотизирует Сахель. Он инвестирует в террор и уничтожает жизнь там, где может к нему прикоснуться, там где не встречает сопротивления. Он вытащил из рук весь арсенал прошлого века, от морской блокады до массового похищения детей нашего народа на оккупированных территориях, и шантажирует весь мир, чтобы мир его боялся

- сказал дрезидент Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед Национальным собранием Франции отреагировал на российские угрозы Франции.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
sakhelСахель
siriyaСирия
frantsiyaФранция
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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