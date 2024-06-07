В 1930 – х годах Гитлер преодолевал линию за линией, так же это делает и Путин-Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сравнил действия Путина с действиями Гитлера в 1930-х годах, предупредив, что путинский режим не знает границ и может распространить войну дальше, как это сделал «фюрер» Третьего Райха.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед Национальным собранием Франции подчеркнул, что российскому режиму мало Европы и сравнил действия Гитлера с действиями Путина, передает Корреспондент УНН.
Эта война может распространиться, как и восемьдесят лет назад. В 1930-х годах Гитлер в ряды линию за линией, так же это делает и Путин. Может ли Путин выиграть войну? Нет, потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война угаснуть на линиях, которые сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует, что 80 лет назад, что сейчас. А если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной
Он добавил, что российский режим не знает границ, ведь ему мало лишь Европы.
Ему недостаточно даже Европы, он уже разрушал Сирию и хаотизирует Сахель. Он инвестирует в террор и уничтожает жизнь там, где может к нему прикоснуться, там где не встречает сопротивления. Он вытащил из рук весь арсенал прошлого века, от морской блокады до массового похищения детей нашего народа на оккупированных территориях, и шантажирует весь мир, чтобы мир его боялся
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед Национальным собранием Франции отреагировал на российские угрозы Франции.
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