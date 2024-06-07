У 1930-х роках Гітлер долав лінію за лінією, так само це робить і путін – Зеленський
Київ • УНН
Зеленський порівняв дії Путіна з діями Гітлера в 1930-х роках, попередивши, що путінський режим не знає кордонів і може поширити війну далі, як це зробив «фюрер» Третього Райху.
Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Національними зборами Франції наголосив, що російському режиму мало Європи та порівняв дії Гітлера з діями путіна, передає кореспондент УНН.
Ця війна може поширитися, як і вісімдесят років тому. У 1930-х роках Гітлер долав лінію за лінією, так само це робить і путін. Чи може путін виграти війну? Ні, тому що ми з вами не маємо права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які зараз? Ні, тому що жодних ліній для зла не існує, що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам намагатиметься намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною
Він додав, що російський режим не знає меж, адже йому мало лише Європи.
Йому недостатньо навіть Європи, він вже руйнував Сирію та хаотизує Сахель. Він інвестує в терор та знищує життя там, де може до нього доторкнутись, там де не зустрічає спротив. Він витягнув з рук весь арсенал минулого століття, від морської блокади до масового викрадення дітей нашого народу на окупованих територіях, і шантажує весь світ, щоб світ його боявся
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Національними зборами Франції відреагував на російські погрози Франції.