У 1930-х роках Гітлер долав лінію за лінією, так само це робить і путін – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Національними зборами Франції наголосив, що російському режиму мало Європи та порівняв дії Гітлера з діями путіна, передає кореспондент УНН.

Ця війна може поширитися, як і вісімдесят років тому. У 1930-х роках Гітлер долав лінію за лінією, так само це робить і путін. Чи може путін виграти війну? Ні, тому що ми з вами не маємо права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які зараз? Ні, тому що жодних ліній для зла не існує, що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам намагатиметься намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною