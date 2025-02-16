В 17 лет весила 27 кг: в Австралии осудили супругов, чья дочь болела из-за постоянного недоедания

В Австралии осудили супругов, 17-летняя дочь которых была хронически больной из-за постоянного недоедания. Девушка имела вес 9-летнего ребенка, не могла самостоятельно обеспечить собственные бытовые нужды, а ее физическое развитие не соответствовало возрасту. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что окружной суд Западной Австралии признал пару виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Из судебных документов известно, что дочь австралийцев любила танцевать. Большинство времени девушка проводила дома, но уроки балета давали ей возможность общаться с другими детьми.

По информации CNN, отец семьи работал полный рабочий день, пока мать оставила работу, чтобы ухаживать за дочерью. Семья жила в одном из самых богатых пригородов столицы Западной Австралии Перты.

В своем постановлении судья Линда Блэк заявила, что родители девочки, очевидно, любили ее, но не выполнили своих родительских обязанностей и не помогли ей развиваться физически и эмоционально.

"Это не дело о балерине, страдающей от недоедания", - заявила судья Линда Блэк, приговорив отца к 6,5 годам заключения, а мать - к 5 годам. Срок наказания был смягчен с учетом ее личных обстоятельств.

Вы изолировали свою дочь, вы не дали ей вырасти, вы не дали ей развиваться так, как она имела право. Вы держали ее маленькой девочкой намного дольше того возраста, в котором она должна была быть - сказала судья Линда Блэк.

В больнице медики выяснили, что 17-летняя девушка имела рост 147,5 сантиметра и весила 27,3 килограмма - примерно столько же, как и здоровый 9-летний ребенок. Индекс массы тела подростка составлял 12,5, что значительно ниже нормы (от 18 до 25 баллов).

На момент госпитализации девушка имела ломкие волосы, ее кожа шелушилась. Врачи считали, что из-за недостаточного питания ей грозит остановка сердца и смерть.

Свидетели в медицинском учреждении заявили, что родители вели себя со своей дочерью, как с маленьким ребенком. Взрослые были с ней вместе в ванной комнате, помогали ей сопливить и расчесывали волосы, пока девушка смотрела детские мультфильмы.

По словам врача, она была истощена, имела ограниченную долю жира в организме. Она была бледная. У нее не было признаков полового созревания. Ее волосы были ломкими и тонкими, кожа была сухой и шелушилась, а пульс был повышен - написала судья в постановлении.

Во время судебного разбирательства отец девочки сказал, что его дочь была "переборчивой в еде" и решила стать вегетарианкой в восемь лет. По его словам, в подростковом возрасте девочка стала веганкой, но якобы ела трижды в день и имела доступ к перекусам.

Мужчина заявил, что не верил в то, что его дочь недоедала.

Однако судья отказалась верить в то, что супруги не осознавали критического состояния своей дочери.

"Нет ничего необычного в том, что родители хотят держаться за своего ребенка и не хотят отпускать его. Вообще ничего необычного. Но неправильно, когда родители фактически мешают ребенку начать и завершить этот естественный процесс", - считает судья Блэк.

Напомним

Во Львове провели уникальную операцию 6-летней девочке с синдромом Уилки, которая потеряла 4 кг из-за невозможности есть. Благодаря роботу-хирургу врачи создали обходной путь для еды, что спасло жизнь ребенка.

Каждый пятый ребенок в Украине имеет избыточный вес: что показало новое исследование