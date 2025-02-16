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У 17 років важила 27 кг: в Австралії засудили подружжя, чия донька хворіла через постійне недоїдання

У 17 років важила 27 кг: в Австралії засудили подружжя, чия донька хворіла через постійне недоїдання

Київ • УНН

 • 34324 перегляди

Подружжя в Австралії засудили за недбале виконання батьківських обов'язків щодо 17-річної доньки, яка важила 27 кг. Через хронічне недоїдання дівчина мала фізичний розвиток 9-річної дитини.

В Австралії засудили подружжя, 17-річна донька якого була хронічно хворою через постійне недоїдання. Дівчина мала вагу 9-річної дитини, не могла самостійно забезпечити власні побутові потреби, а її фізичний розвиток не відповідав віку. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Зазначається, що окружний суд Західної Австралії визнав пару винною в неналежному виконанні батьківських обов'язків. 

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Із судових документів відомо, що донька австралійців любила танцювати. Більшість часу дівчина проводила вдома, але уроки балету давали їй можливість спілкуватися з іншими дітьми.

За інформацією CNN, батько родини працював повний робочий день, поки матір покинула роботу, аби доглядати за донькою. Родина жила в одному з найбагатших передмість столиці Західної Австралії Перти.

У своїй ухвалі суддя Лінда Блек заявила, що батьки дівчинки, очевидно, любили її, але не виконали своїх батьківських обов'язків і не допомогли їй розвиватися фізично та емоційно.

"Це не справа про балерину, яка страждає від недоїдання", — заявила суддя Лінда Блек, засудивши батька до 6,5 років ув'язнення, а мати - до 5 років. Термін покарання був пом'якшений з урахуванням її особистих обставин.

Ви ізолювали свою дочку, ви не дали їй вирости, ви не дали їй розвиватись так, як вона мала право. Ви тримали її маленькою дівчинкою набагато довше за той вік, в якому вона мала бути

- сказала суддя Лінда Блек.

У лікарні медики з'ясували, що 17-річна дівчина мала зріст 147,5 сантиметра і важила 27,3 кілограма – приблизно стільки ж, як і здорова 9-річна дитина. Індекс маси тіла підлітки становив 12,5, що значно нижче від норми (від 18 до 25 балів).

На момент госпіталізації дівчина мала ламке волосся, її шкіра лущилася. Лікарі вважали, що через недостатнє харчування їй загрожує зупинка серця та смерть.

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Свідки в медичному закладі заявили, що батьки поводилися зі своєю донькою, як з малою дитиною. Дорослі були з нею разом у ванній кімнаті, допомагали їй шмаркатися та розчісували волосся, поки дівчина дивилася дитячі мультфільми.

За словами лікаря, вона була виснажена, мала обмежену частку жиру в організмі. Вона була бліда. У неї не було ознак статевого дозрівання. Її волосся було ламким і тонким, шкіра була сухою і лущилася, а пульс був підвищений

- написала суддя в постанові.

Під час судового розгляду батько дівчинки сказав, що його донька була "перебірливою в їжі" і вирішила стати вегетаріанкою у вісім років. За його словами, в підлітковому віці дівчинка стала веганкою, але нібито їла тричі на день і мала доступ до перекусів.

Чоловік заявив, що не вірив у те, що його донька недоїдала.

Однак суддя відмовилася вірити в те, що подружжя не усвідомлювало критичного стану своєї доньки.

"Немає нічого незвичайного в тому, що батьки хочуть триматися за свою дитину і не хочуть відпускати її. Взагалі нічого незвичайного. Але неправильно, коли батьки фактично заважають дитині розпочати й завершити цей природний процес", – вважає суддя Блек.

Нагадаємо

У Львові провели унікальну операцію 6-річній дівчинці з синдромом Уїлкі, яка втратила 4 кг через неможливість їсти. Завдяки роботу-хірургу лікарі створили обхідний шлях для їжі, що врятувало життя дитини.

Кожна п'ята дитина в Україні має надмірну вагу: що показало нове дослідження04.02.25, 14:09 • 24985 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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