По состоянию на 11:28 уже известно о трех погибших и 9 пострадавших в результате ракетной атаки армии РФ на Киев, передает УНН со ссылкой на КГВА.

"Уточнение данных. По состоянию на эту минуту, предварительно известно о 3-х погибших и 9-х пострадавших. Информация уточняется", - говорится в сообщении КГВА.

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