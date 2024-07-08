Атака рф на Киев: обломки упали в 6 районах

По состоянию на 11:03 во время таки армии рф на столицу уламы вражеских ракет упали в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах, сообщили в понедельник в КГВА, пишет УНН.

Детали

"В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах", - говорится в сообщении КГВА.

По предварительным данным КГВА:

- в Соломенском районе есть повреждения офисного здания;

- в Голосеевском - обломки упали возле жилого дома;

- в Днепровском горят обломки в жилой застройке.

- в Дарницком районе поврежден частный дом;

- в Деснянском районе возгорание дома.

На местах работают все оперативные службы.

"По состоянию на сейчас известно об одной пострадавшей, ранения не критичны для жизни. Информация уточняется", - указали в КГВА.

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