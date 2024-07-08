Атака рф на Киев: обломки упали в 6 районах
Киев • УНН
Во время российского ракетного удара по Киеву обломки упали в 6 районах - Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском - вызвав повреждения зданий, в частности пожар в жилом доме.
По состоянию на 11:03 во время таки армии рф на столицу уламы вражеских ракет упали в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах, сообщили в понедельник в КГВА, пишет УНН.
Детали
"В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах", - говорится в сообщении КГВА.
По предварительным данным КГВА:
- в Соломенском районе есть повреждения офисного здания;
- в Голосеевском - обломки упали возле жилого дома;
- в Днепровском горят обломки в жилой застройке.
- в Дарницком районе поврежден частный дом;
- в Деснянском районе возгорание дома.
На местах работают все оперативные службы.
"По состоянию на сейчас известно об одной пострадавшей, ранения не критичны для жизни. Информация уточняется", - указали в КГВА.
В Киеве еще взрыв - мэр8 июля 2024, 07:58 • 66189 просмотров