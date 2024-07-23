В Верховной Раде снова - уже в третий раз - не поддержали исключение народного депутата Марьяны Безуглой из комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщили нардепы Сергей Евтушок и Ярослав Железняк, пишет УНН.

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"Только что при рассмотрении на заседании регламентного комитета вопроса об исключении Безуглой из комитета нацбезопасности и обороны "слуги" (кроме председателя комитета) демонстративно покинули заседание, чем сорвали кворум. Марьяна остается в обойме комитета", - написал Евтушок в Facebook.

"... на регламентном комитете происходят странные чудеса по исключению Марьяны из состава оборонного комитета ВРУ. Учитывая, что это уже третий раз, когда "слуги" сами инициируют исключение из комитета по нацбезопасности Безуглой..... и сами же "слуги" потом это героически блокируют..." - отметил Железняк в Telegram.

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